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Адмирал-трансгендер из США предложила искусственно блокировать созревание детей

Мир

Замминистра здравоохранения США, трансгендер Рэйчел Левин предложила позволить блокировать половое созревание детей с помощью медикаментов.

Таким образом американский чиновник хочет дать подросткам возможность изменить природу и выбрать себе пол самостоятельно.

"Нам нужно расширить применение в отношении детей блокаторов полового созревания, чтобы появилась возможность делать им операции согласно утвержденном полу", — заявила Левин.

Ранее обсуждение вызвал совместный снимок адмирала-трансгендера с ещё одним высшим чиновником США нетрадиционной ориентации, мужчина пришел на официальный прием в посольство Франции в платье и на каблуках. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, фотография наглядно доказывает, что россияне сражаются за правильные ценности.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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