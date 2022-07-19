Замминистра здравоохранения США, трансгендер Рэйчел Левин предложила позволить блокировать половое созревание детей с помощью медикаментов.
Таким образом американский чиновник хочет дать подросткам возможность изменить природу и выбрать себе пол самостоятельно.
"Нам нужно расширить применение в отношении детей блокаторов полового созревания, чтобы появилась возможность делать им операции согласно утвержденном полу", — заявила Левин.
Ранее обсуждение вызвал совместный снимок адмирала-трансгендера с ещё одним высшим чиновником США нетрадиционной ориентации, мужчина пришел на официальный прием в посольство Франции в платье и на каблуках. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, фотография наглядно доказывает, что россияне сражаются за правильные ценности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.