Безпалько: Путин предостерёг Запад от вмешательства в конфликт на Украине

Слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия "ещё ничего не начинала на Украине", стоит расценивать как предупреждение в адрес западных союзников Киева. Такое мнение высказал политолог Богдан Безпалько в интервью на канале "Украина.ру".

Эксперт рассказал, что рядом с Украиной постоянно барражируют несколько самолётов ДРЛО, которые осуществляют разведку. И они могут засекать даже телефоны, поэтому наши военнослужащие их, как правило, не используют на фронте. Также там действует беспилотник разведывательного характера Global Hawk.

Если Запад позволит себе перейти "красные линии", Россия тоже может позволить себе использование каких-то других военных инструментов, которые до сих пор старалась не применять как в отношении Украины, так и её, по сути, западных союзников, считает аналитик.

Вариантов, по его словам, очень много. Например, полностью уничтожить все БПЛА Global Hawk. Или по каким-то причинам может быть ослеплено несколько коммерческих спутников, которые ведут разведку ряда украинских территорий. По каким-то причинам также может потерпеть аварию самолёт ДРЛО, заметил собеседник канала.

Но, кроме всего прочего, если Россия объявит хотя бы частичную мобилизацию, создаст отряды территориальной обороны, будет использовать военную силу всех своих военных округов, на Украине будут задействованы ВС РФ уже в большей степени, чем сейчас, добавил он.

"Я думаю, что это предупреждение. И, возможно, оно рассчитано на то, чтобы никто не вмешивался в украинский конфликт", — заключил Безпалько.