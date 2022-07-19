Рогов: фраза "Мы вместе с Россией" стала девизом Запорожской области

Новый девиз Запорожской области — фраза "Мы вместе с Россией". Об этом заявил представитель военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

По его словам, Запорожская область и многие субъекты РФ "пронизаны горизонтальными связями". Он отметил в интервью РИА Новости, что девиз "Мы вместе с Россией" появился на дорожном указателе, который установлен на въезде в регион со стороны ДНР.

"Данная фраза стала неотъемлемой в жизни Запорожской области. Это главный девиз жителей, мы с ним живём и работаем", — сказал Рогов.

Представитель ВГА добавил, что некоторые регионы РФ взяли шефство над населёнными пунктами Запорожской области. Как пояснил Рогов, Россия возводит новую инфраструктуру и помогает в восстановлении городов.

Вооружённые силы РФ во время специальной военной операции на Украине установили контроль над приазовской частью Запорожской области.