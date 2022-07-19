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Захарова назвала полёт Джонсона на истребителе примером "английского юмора"

Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия ушедшего недавно в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Пресс-секретарь считает, что на фоне растущих в Британии цен действия Джонсона — пример "английского юмора".

"Экс-премьер Британии как бы показывает, что ему нравятся заоблачные цены на топливо, а заправка — удел небожителей. Английский юмор", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Напомним, бывший британский премьер совершил на прошлой неделе полет на истребителе Typhoon и сравнил свою отставку с поста лидера консервативной партии с полётом. Он также опубликовал видео процесса дозаправки самолета в воздухе. Daily Mail сообщила, что данный истребитель стоит в районе 75 миллионов фунтов стерлингов.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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