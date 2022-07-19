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Венгерская мошенница спряталась от Интерпола в "Интернациональном легионе" ВСУ

Мир

Директор по коммуникациям "Интернационального легиона" Украины Эмес Файк оказалась мошенницей, которую разыскивает международная полиция.

Венгерская мошенница спряталась от Интерпола в "Интернациональном легионе" ВСУ

После начала спецоперации Украина стала прибежищем националистов со всего мира и преступников всех мастей. Одни пользуются "Интернациональным легионом" в попытке загладить свою вину, другие едут за украинским гражданством, надеясь с помощью "боевых заслуг" скрыться от преследования на родине.

Не стала исключением и 30-летняя Эмес Файк из Венгрии, которую в Европе ищет Интерпол по запросу полиции Австралии и Португалии. Женщину обвиняют в подделке банковских выписок, ущерб от её мошеннических действий составил больше 4 млн долларов.

Сейчас среди украинских боевиков она известна под позывным "Сойка-пересмешница" и освещает в западной прессе деятельность иностранных наёмников на Украине.

Несмотря на тёмное прошлое Файк, американские и европейские СМИ больше волнует не правомерность её назначения, а тот факт, что Россия может воспользоваться историей и "сорвать попытки Украины сделать женщину лицом с плаката легиона".

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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