Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова вернуться к стадии "заморозки" заявок на членство в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. Как подчеркнул глава государства, страны должны выполнить данные Анкаре обещания.
Как подчеркнул Эрдоган, Турция пока не видит "положительных шагов" в этом вопросе.
"Я хотел бы ещё раз напомнить вам, что мы заморозим процесс, если они не предпримут необходимых шагов для выполнения наших условий", — заявил Эрдоган в понедельник после заседания кабмина. — Мы видим, что Швеция не даёт хорошей картины в этом отношении".
Ранее турецкий лидер сообщил, что Швеция готова пойти на условия Анкары и выдать 73 представителя признанной в Турции террористической курдской организации.
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