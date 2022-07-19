Эрдоган пригрозил снова "заморозить" заявки Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова вернуться к стадии "заморозки" заявок на членство в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. Как подчеркнул глава государства, страны должны выполнить данные Анкаре обещания.

Как подчеркнул Эрдоган, Турция пока не видит "положительных шагов" в этом вопросе.

"Я хотел бы ещё раз напомнить вам, что мы заморозим процесс, если они не предпримут необходимых шагов для выполнения наших условий", — заявил Эрдоган в понедельник после заседания кабмина. — Мы видим, что Швеция не даёт хорошей картины в этом отношении".

Ранее турецкий лидер сообщил, что Швеция готова пойти на условия Анкары и выдать 73 представителя признанной в Турции террористической курдской организации.