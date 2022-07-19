Стивен Кинг согласился написать "ужастик" об изнасиловании командира "Азова"*

Российские пранкеры дозвонились автору триллеров Стивену Кингу от имени Зеленского. Писатель согласился создать ужастик об Украине для распространения в СМИ.

Представившись президентом Украины Владимиром Зеленским, пранкеры попросили Кинга придумать сюжет о "жестоких русских", чтобы после публикации в западной прессе в фейк поверили европейские и американские обыватели.

"Напишите ужастик, что русские могли сделать с националистами батальона "Азов"*. Например, изнасиловать их командира", — попросили писателя телефонные хулиганы.

Автор согласился, что нельзя позволить теме Украины исчезнуть с первых полос изданий.

"Да, мы сделаем все, что сможем", — пообещал Кинг.

Ранее Лексус и Вован смогли дозвониться до Джоан Роулинг, которая согласилась заменить шрам Гарри Поттера в виде буквы "Z" на трезубец с герба Украины.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.