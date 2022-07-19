Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неожиданно для западных партнёров заявил, что необходимо в срочном порядке вернуть на мировой рынок продовольствие и удобрения из России и Украины.
По словам генсека, никто не должен мешать "открытой глобальной торговле".
"Это подразумевает немедленное возвращение на мировые рынки продовольствия Украины, а также продовольствия и удобрений из России, и сохранение открытой глобальной торговли", — заявил Гутерриш на конференции высокого уровня Генассамблеи всемирной организации.
Ранее генсек ООН подчёркивал, что продовольственный кризис в мире невозможно будет решить без участия России и Белоруссии. Но, подчеркнул, что организация совместно с европейскими и западными партнёрами должна проработать механизм в условиях конфликта вокруг Украины.
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