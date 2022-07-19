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Генсек ООН: нужно немедленно вернуть на мировые рынки товары России и Украины

Мир

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неожиданно для западных партнёров заявил, что необходимо в срочном порядке вернуть на мировой рынок продовольствие и удобрения из России и Украины.

По словам генсека, никто не должен мешать "открытой глобальной торговле".

"Это подразумевает немедленное возвращение на мировые рынки продовольствия Украины, а также продовольствия и удобрений из России, и сохранение открытой глобальной торговли", — заявил Гутерриш на конференции высокого уровня Генассамблеи всемирной организации.

Ранее генсек ООН подчёркивал, что продовольственный кризис в мире невозможно будет решить без участия России и Белоруссии. Но, подчеркнул, что организация совместно с европейскими и западными партнёрами должна проработать механизм в условиях конфликта вокруг Украины.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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