Нед Прайс: США "глубоко огорчены" смертью британского наёмника Ури

В Госдепартаменте США выразили глубокую озабоченность в связи со смертью британского наёмника Пола Ури, который попал в плен в Донецкой Народной Республике. По словам пресс-секретаря ведомства Неда Прайса, Вашингтон очень "огорчён" такими известиями.

При этом Прайс подчеркнул, что Ури "захватили" не союзные войска ДНР, а Россия.

"Мы огорчены и глубоко озабочены в связи со смертью Пола Ури — британского гуманитарного работника, который был захвачен Россией", — заявил Прайс в соцсетях.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление британских властей о том, что Лондон намерен "отомстить" за смерть Ури, который, как уточнили в ДНР, скончался от болезней. Военные аналитики же сделали вывод, что Британия ищет "формальный повод к войне" с Россией и поэтому дело получило широкий резонанс.