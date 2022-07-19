В Госдепартаменте США выразили глубокую озабоченность в связи со смертью британского наёмника Пола Ури, который попал в плен в Донецкой Народной Республике. По словам пресс-секретаря ведомства Неда Прайса, Вашингтон очень "огорчён" такими известиями.
При этом Прайс подчеркнул, что Ури "захватили" не союзные войска ДНР, а Россия.
"Мы огорчены и глубоко озабочены в связи со смертью Пола Ури — британского гуманитарного работника, который был захвачен Россией", — заявил Прайс в соцсетях.
Ранее Pravda. Ru цитировала заявление британских властей о том, что Лондон намерен "отомстить" за смерть Ури, который, как уточнили в ДНР, скончался от болезней. Военные аналитики же сделали вывод, что Британия ищет "формальный повод к войне" с Россией и поэтому дело получило широкий резонанс.
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