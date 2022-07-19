TDS: британец, который бросил семью ради украинки, разорился — "Выживают на дне"

Британец Энтони Гарнетт, бросивший свою жену ради беженки с Украины Софии Каркадым остался без денег. Согласно информации, бизнес мужчины прогорел, потому что Гарнетт перестал им заниматься и переключил всё внимание на новую возлюбленную.

Нашумевшая в Британии история получила неожиданный поворот. Мужчина, который бросил жену с детьми ражи украинской беженки, которую они приютили в своём доме, остался без гроша. По сообщению местных СМИ, теперь возлюбленные "выживают на дне" социума.

"Раньше у меня был очень успешный бизнес. Я посвятил себя ему, в некоторые рабочие недели я тратил на него более 80 часов", — рассказал Гарнетт The Daily Star. — На данный момент она (София. — Прим. ред.) мой приоритет. Ей нужна моя забота".

По словам мужчины, он руководил охранным агентством, но когда журналисты узнали его "историю любви" начали караулить сотрудников на рабочем месте, чтобы узнать номер Гарнетта. Из-за этого британец потерял контракты.

"Я жил на то, что мне платили газеты. Я исчерпал кредитные лимиты", — резюмировал раздосадованный британец.