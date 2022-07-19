AP: Госдеп отменил выступление жены Зеленского перед прессой

Госдепартамент США назначил, а потом отменил выступление госсекретаря Энтони Блинкена и жены президента Украины Елены Зеленской перед американской прессой и фотографами. Согласно информации, супруга Владимира Зеленского должна была произнести краткую речь.

Как подчеркнули аналитики, вероятно, Зеленская приехала в Вашингтон на встречу с госсекретарём не в качестве официального представителя Украины.

"Государственный департамент объявил, а затем отменил запланированное краткое выступление Блинкена и Зеленской перед фотографами. Сдержанный приезд свидетельствует о том, что Зеленская едет не в качестве официального представителя правительства своего мужа, президента Владимира Зеленского", — написали аналитики Associated Press.

По какой причине Зеленской запретили выступать, в Госдепе не пояснили, как и то, почему не дали сказать речь Блинкену.