Госдепартамент США назначил, а потом отменил выступление госсекретаря Энтони Блинкена и жены президента Украины Елены Зеленской перед американской прессой и фотографами. Согласно информации, супруга Владимира Зеленского должна была произнести краткую речь.
Как подчеркнули аналитики, вероятно, Зеленская приехала в Вашингтон на встречу с госсекретарём не в качестве официального представителя Украины.
"Государственный департамент объявил, а затем отменил запланированное краткое выступление Блинкена и Зеленской перед фотографами. Сдержанный приезд свидетельствует о том, что Зеленская едет не в качестве официального представителя правительства своего мужа, президента Владимира Зеленского", — написали аналитики Associated Press.
По какой причине Зеленской запретили выступать, в Госдепе не пояснили, как и то, почему не дали сказать речь Блинкену.
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