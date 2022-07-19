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Госдеп пригрозил Ирану санкциями за возможную передачу БПЛА России

Мир

Если Иран решится на передачу России летательных беспилотных аппаратов, то США могут ввести санкции, заявил официальный представитель Госдепартамента страны Нед Прайс.

Прайс подчеркнул, в США внимательно следят за ситуацией не только в отношении Ирана, но и других стран.

"Любая подобная передача повлечет санкции, которые можем ввести мы, и возможно, санкции со стороны стран по всему миру. Мы продолжаем следить за ситуацией", — заявил представитель Госдепа на брифинге.

Ранее Москва неоднократно опровергала заявления американских чиновников о якобы достигнутых договорённостях между Россией и Ираном на передачу БПЛА, которые, по утверждению США, российская сторона применит на Украине.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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