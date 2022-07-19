Если Иран решится на передачу России летательных беспилотных аппаратов, то США могут ввести санкции, заявил официальный представитель Госдепартамента страны Нед Прайс.
Прайс подчеркнул, в США внимательно следят за ситуацией не только в отношении Ирана, но и других стран.
"Любая подобная передача повлечет санкции, которые можем ввести мы, и возможно, санкции со стороны стран по всему миру. Мы продолжаем следить за ситуацией", — заявил представитель Госдепа на брифинге.
Ранее Москва неоднократно опровергала заявления американских чиновников о якобы достигнутых договорённостях между Россией и Ираном на передачу БПЛА, которые, по утверждению США, российская сторона применит на Украине.
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