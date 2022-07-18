Зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с Pravda.Ru отреагировал на заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, согласно которым диалог Москвы и Киева возможен только после поражения России в конфликте.
"Все западные партнёры понимают, что украинское руководство сегодня нельзя назвать адекватным. Постепенно они дистанцируются от Киева, особенно от чиновников, которые после дозы несут бред", — сказал депутат.
По его мнению, граждане Украины выступают против лидеров страны. Киев не сможет остановить военную спецоперацию Москвы по принуждению к миру, подчеркнул парламентарий.
"Украинские политики идут на поводу у Запада, свой народ положили на заклание установкам США. Слушать Кулебу сегодня нет смысла, потому что его дни сочтены", — заключил член ГД.
Ранее руководитель МИД Украины сообщил, что переговоры с РФ допустимы после завершения боевых действий.
"Я всем партнёрам говорю простую вещь: за стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это снова будет язык ультиматумов", — подчеркнул министр, слова которого приводит "Forbes Украина".
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