Депутат Водолацкий оценил слова Кулебы о диалоге с РФ: "После дозы несут бред"

Зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с Pravda.Ru отреагировал на заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, согласно которым диалог Москвы и Киева возможен только после поражения России в конфликте.

"Все западные партнёры понимают, что украинское руководство сегодня нельзя назвать адекватным. Постепенно они дистанцируются от Киева, особенно от чиновников, которые после дозы несут бред", — сказал депутат.

По его мнению, граждане Украины выступают против лидеров страны. Киев не сможет остановить военную спецоперацию Москвы по принуждению к миру, подчеркнул парламентарий.

"Украинские политики идут на поводу у Запада, свой народ положили на заклание установкам США. Слушать Кулебу сегодня нет смысла, потому что его дни сочтены", — заключил член ГД.

Ранее руководитель МИД Украины сообщил, что переговоры с РФ допустимы после завершения боевых действий.

"Я всем партнёрам говорю простую вещь: за стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это снова будет язык ультиматумов", — подчеркнул министр, слова которого приводит "Forbes Украина".