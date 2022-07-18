Rolling Stone: Трамп хочет стать президентом, чтобы избежать тюрьмы

Американские журналисты сообщили, что экс-руководитель Штатов Дональд Трамп намерен бороться за пост президента страны ради юридической зашиты.

По данным СМИ, политик боится уголовного преследования и лишения свободы. Трамп считает, что нынешние лидеры США хотят отправить его в тюрьму.

"Он (бывший глава государства. — Прим. ред.) говорил последователями, что когда — не если — он снова станет президентом, новая республиканская администрация положит конец расследованию Минюста", — написали в Rolling Stone.

Ранее исследователи Morning Consult заявили, что большинство американцев не одобряют переизбрание Трампа и нынешнего руководителя страны Джо Байдена.