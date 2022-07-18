Политолог оценил вероятность скорого роспуска НАТО: "Европейский голос тонет"

Многие европейские политики считают, что Европа должна своими силами решать проблемы континента. Более того, некоторые из них убеждены, что безопасность Европы не может существовать без российского участия. Об этом заявил политический эксперт Сергей Ермаков. Вашингтон и Лондон ведут такую политику, которая лишает европейцев права голоса, отметил аналитик.

"Европейский голос тонет в стратегических мотивациях, которые навязывает Вашингтон. Совместные решения принимаются исходя из американских интересов", — заявил Ермаков в беседе с NEWS.ru.

По мнению эксперта, заявление депутата бундестага Севим Дагделен о скором роспуске НАТО является "положительным сигналом".

"В Европе существуют разные точки зрения, в рамках которых адекватно оценивается ситуация, что Европе не нужен конфликт, а Россия — это часть крупного континента. По мере того как давление на европейцев будет усиливаться, вырастет число подобных голосов, но пока это дело отдалённого будущего", — подытожил политолог.