Моравецкий пожаловался, что в стране угля нет совсем

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна в ближайшее время столкнется с проблемой доступности угля, потому как его запасы исчерпаны, а новых поставок из России не предвидится из-за антироссийских санкций.

"На сегодняшний день самая большая проблема в том, что угля нет совсем и нет достаточного количества экогороха. Потому что в последние годы мы завозим уголь для печей из России", — приводит его слова oilcapital.ru.

Ранее Варшава полностью запретила импорт угля из России, который коснулся не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых — это порядка 640 долларов.