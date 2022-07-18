Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна в ближайшее время столкнется с проблемой доступности угля, потому как его запасы исчерпаны, а новых поставок из России не предвидится из-за антироссийских санкций.
"На сегодняшний день самая большая проблема в том, что угля нет совсем и нет достаточного количества экогороха. Потому что в последние годы мы завозим уголь для печей из России", — приводит его слова oilcapital.ru.
Ранее Варшава полностью запретила импорт угля из России, который коснулся не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых — это порядка 640 долларов.
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