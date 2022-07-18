В Германии предупредили об отказе от производства ряда товаров при дефиците газа

Представитель Ассоциации химической промышленности Германии Йорг Ротермель сообщил, что нехватка газа и его высокая стоимость вынудят страну прекратить производство некоторых товаров.

Как отметил специалист, часть немецких корпораций в этой сфере способна использовать нефть и уголь. При этом заместить возможно лишь два-три процента потребления газа, сказал эксперт.

"Этого недостаточно", — подчеркнул Ротермель, слова которого приводит Financial Times.

Руководитель компании SKW Stickstoffwerke Piesteritz, которая поставляет удобрения, Петр Цингр предупредил, что при эмбарго на российское голубое топливо корпорация сразу же остановит производство.

Ранее сообщалось, что долг энергокомпаний Европы составил 1,7 триллиона долларов.