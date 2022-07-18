Российские военные ликвидировали ведущего украинского музыкального телеканала М2 Карима Гуламова. Ему было 34 года. Об этом написали его друзья в соцсетях.
Гуламов — ветеран АТО, ранее он служил в 73-м центре специальных операций, а также принимал участие в карательной операции в Донбассе.
На Украине он известен как ведущий Военного хит-парада на канале М2 в 2018 году. Также он участвовал в гражданских акциях, а с февраля принимал участие в боевых действиях.
Ранее стало известно о гибели на Украине журналиста и бизнесмена Владимира Чепового. Он воевал в составе одного из формирований территориальной обороны и погиб в начале июня.
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