ВС России ликвидировали в Донбассе украинского телеведущего Карима Гуламова

Российские военные ликвидировали ведущего украинского музыкального телеканала М2 Карима Гуламова. Ему было 34 года. Об этом написали его друзья в соцсетях.

Гуламов — ветеран АТО, ранее он служил в 73-м центре специальных операций, а также принимал участие в карательной операции в Донбассе.

На Украине он известен как ведущий Военного хит-парада на канале М2 в 2018 году. Также он участвовал в гражданских акциях, а с февраля принимал участие в боевых действиях.

Ранее стало известно о гибели на Украине журналиста и бизнесмена Владимира Чепового. Он воевал в составе одного из формирований территориальной обороны и погиб в начале июня.