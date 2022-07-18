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Режиссер Хащеватский: "Я ожидаю украинской победы и "полк Калиновского"

Мир

Будущее Белоруссии якобы находится в украинских руках.

Об этом сообщил белорусский режиссер, известный своей русофибией" Юрий Хащеватский.

"К сожалению, будущее Белоруссии не в ее руках. А к счастью — в руках Украины. Я ожидаю украинской победы и молодых ребят, тех, которые сейчас называются "полк Калиновского", а в дальнейшем возможно и "армия Калиновского". Я бы этого очень хотел", — в интервью украинскому блогеру Александру Рыкову сказал белорусский деятель искусств.

Режиссёр ожидает, как после "украинской победы" Киев и Минск образуют союз с Польшей и Литвой.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Любовь Степушова
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