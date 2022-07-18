В Великобритании появится летающее такси от американской компании Joby Aviation

Американская корпорация Joby Aviation ожидает сертификацию летающего такси в Британии. За процедуру отвечает Федеральное управление гражданской авиации США. Как заявили в компании, документы ведомства могут признать представители Лондона.

По данным корпорации, такси способно вертикально взлетать. Клиентам разрешено пролететь 241 километр.

"Мы невероятно воодушевлены потенциалом совместного использования электрических воздушных транспортных средств", — написали на официальном сайте компании Joby Aviation.

Также её представители подчеркнули, что аппараты не вредят окружающей среде.