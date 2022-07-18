Американская корпорация Joby Aviation ожидает сертификацию летающего такси в Британии. За процедуру отвечает Федеральное управление гражданской авиации США. Как заявили в компании, документы ведомства могут признать представители Лондона.
По данным корпорации, такси способно вертикально взлетать. Клиентам разрешено пролететь 241 километр.
"Мы невероятно воодушевлены потенциалом совместного использования электрических воздушных транспортных средств", — написали на официальном сайте компании Joby Aviation.
Также её представители подчеркнули, что аппараты не вредят окружающей среде.
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