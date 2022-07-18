Офис Зеленского: отстранение Баканова и Венедиктовой не означает их увольнение

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и руководитель СБУ Иван Баканов пока не уволены со своих постов. Об этом заявил заместитель главы офиса украинского президента Андрей Смирнов.

В ходе всеукраинского телемарафона он отметил, что отстранение чиновников не означает их увольнение. По словам Смирнова, глава Украины Владимир Зеленский примет окончательное решение по Венедиктовой и Баканову после завершения служебных проверок и расследований.

"Сейчас речи об увольнении этих двух чиновников не идёт. Вчерашние акты не означают фактического увольнения", — пояснил замглавы офиса президента Украины.

В воскресенье, 17 июля, Зеленский своими указами отстранил от занимаемых должностей Венедиктову и Баканова.

По мнению бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, отстранение чиновников свидетельствует о начале "зачистки" ближайшего окружения руководителя Украины. Он считает, что следующий кандидат на увольнение — глава офиса президента Андрей Ермак.