Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и руководитель СБУ Иван Баканов пока не уволены со своих постов. Об этом заявил заместитель главы офиса украинского президента Андрей Смирнов.
В ходе всеукраинского телемарафона он отметил, что отстранение чиновников не означает их увольнение. По словам Смирнова, глава Украины Владимир Зеленский примет окончательное решение по Венедиктовой и Баканову после завершения служебных проверок и расследований.
"Сейчас речи об увольнении этих двух чиновников не идёт. Вчерашние акты не означают фактического увольнения", — пояснил замглавы офиса президента Украины.
В воскресенье, 17 июля, Зеленский своими указами отстранил от занимаемых должностей Венедиктову и Баканова.
По мнению бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, отстранение чиновников свидетельствует о начале "зачистки" ближайшего окружения руководителя Украины. Он считает, что следующий кандидат на увольнение — глава офиса президента Андрей Ермак.
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