Клишас: Шольц намерен "морозить Германию до последнего немца"

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил отмену санкций Евросоюза против России в случае урегулирования украинского конфликта на условиях Москвы.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал заявление канцлера в своём Телеграм-канале.

"Шольц готов воевать не только до последнего украинца, но и морозить Германию до последнего немца", — написал он.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что когда военная спецоперация закончится, а все цели российской армии будут выполнены, то Олаф Шольц "уже будет в отставке" и думать по поводу санкций ему не придётся.

"Зимними холодными вечерами замерзающие немцы будут "по-доброму" вспоминать своего незадачливого экс-канцлера", — написал Джабаров в социальных сетях.