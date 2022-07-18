Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил отмену санкций Евросоюза против России в случае урегулирования украинского конфликта на условиях Москвы.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал заявление канцлера в своём Телеграм-канале.
"Шольц готов воевать не только до последнего украинца, но и морозить Германию до последнего немца", — написал он.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что когда военная спецоперация закончится, а все цели российской армии будут выполнены, то Олаф Шольц "уже будет в отставке" и думать по поводу санкций ему не придётся.
"Зимними холодными вечерами замерзающие немцы будут "по-доброму" вспоминать своего незадачливого экс-канцлера", — написал Джабаров в социальных сетях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.