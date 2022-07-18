Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Пленный боец ВСУ заявил, что армия России намного сильнее украинской
Офис Зеленского: отстранение Баканова и Венедиктовой не означает их увольнение
Режиссер Хащеватский: "Я ожидаю украинской победы и "полк Калиновского"
Военкор Коц: охотники за "тремя топорами" уничтожают по две гаубицы М777 в день
В Великобритании появится летающее такси от американской компании Joby Aviation
Юристы: притеснение россиян за рубежом безнаказанным не останется
Клишас: Шольц намерен "морозить Германию до последнего немца"
Сладков: "Как будто мы сражаемся с каким-то полчищем нерях и лентяев"
Стартовала ежегодная школа нейронаук научного центра "Идея"

WSJ: европейские танкеры спешат вывезти больше нефти из РФ до введения эмбарго

Мир

Европейские танкеры наращивают перевозки российской нефти, так как в декабре ЕС введёт эмбарго на поставки энергоресурсов из РФ. Об этом пишет The Wall Street Journal.

WSJ: европейские танкеры спешат вывезти больше нефти из РФ до введения эмбарго

По информации издания, из-за рекордного спроса на нефть тарифы на транспортировку топлива выросли в несколько раз. Например, стоимость перевозки углеводородного сырья на танкере типа "Афрамакс" увеличилась в среднем до 40 тысяч долларов, хотя ещё в январе этот показатель составлял порядка 10 тысяч долларов.

"Никто не может сказать, что произойдёт с рынком танкеров, когда санкции вступят в силу, но спрос на нефть ещё высок, а судам, скорее всего, придётся везти её из далёких мест", — сказал руководитель одной из греческих профильных компаний в интервью WSJ.

Он добавил, что танкеры будут проходить большие расстояния после утверждения эмбарго, следовательно, зарплаты рабочих, задействованных в сфере перевозок, увеличатся. 

3 июня Евросоюз принял шестой пакет антироссийских санкций, предусматривающий отложенный запрет на морские поставки нефти из РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
США: русские первые, кто уничтожили РСЗО HIMARS в рамках боевых действий

Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.

США: русские первые, кто уничтожили РСЗО HIMARS в рамках боевых действий
ВС РФ ждут ответа Киева на ультиматум Кремля, чтобы начать наступление
Военные новости
ВС РФ ждут ответа Киева на ультиматум Кремля, чтобы начать наступление
Общество
Зрители массово покинули концерт Стаса Михайлова в Иркутской области
Силовые структуры
Приказ Шойгу выполняется: "Искандеры" прилетели в Харьков, Николаев и Марьинку
Любовь Степушова ВС РФ ждут ответа Киева на ультиматум Кремля, чтобы начать наступление Любовь Степушова Игорь Латунский Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию Игорь Латунский Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Кива заявил, что на Украине начался переворот
Мир. Новости мира
Украинские власти посоветовали президенту Сербии бежать в Россию
В Лондоне избили украинцев, которые назвали чернокожего британца "обезьяной"
Мир. Новости мира
В Лондоне избили украинцев, которые назвали чернокожего британца "обезьяной"
Последние материалы
Стартовала ежегодная школа нейронаук научного центра "Идея"
WSJ: европейские танкеры спешат вывезти больше нефти из РФ до введения эмбарго
Депутат бундестага: Европа должна готовиться к роспуску НАТО
Эксперты: на Украине происходит очередной госпереворот
На Украине уничтожена первая польская самоходная гаубица "Краб"
Шведский ритейлер Н&M устроит распродажу перед уходом из России
Политолог Марков: всё говорит о том, что через два месяца мы освободим Одессу
Руденко: практически сутки позиции ВСУ были под плотным огнём ВС РФ под Донецком
Financial Times: в Европе заканчиваются запасы оружия из-за поставок Украине
Военный эксперт Алёхин: ВС РФ готовят мощное наступление на Харьков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников