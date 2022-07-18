Европейские танкеры наращивают перевозки российской нефти, так как в декабре ЕС введёт эмбарго на поставки энергоресурсов из РФ. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По информации издания, из-за рекордного спроса на нефть тарифы на транспортировку топлива выросли в несколько раз. Например, стоимость перевозки углеводородного сырья на танкере типа "Афрамакс" увеличилась в среднем до 40 тысяч долларов, хотя ещё в январе этот показатель составлял порядка 10 тысяч долларов.
"Никто не может сказать, что произойдёт с рынком танкеров, когда санкции вступят в силу, но спрос на нефть ещё высок, а судам, скорее всего, придётся везти её из далёких мест", — сказал руководитель одной из греческих профильных компаний в интервью WSJ.
Он добавил, что танкеры будут проходить большие расстояния после утверждения эмбарго, следовательно, зарплаты рабочих, задействованных в сфере перевозок, увеличатся.
3 июня Евросоюз принял шестой пакет антироссийских санкций, предусматривающий отложенный запрет на морские поставки нефти из РФ.
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