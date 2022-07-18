Депутат бундестага: Европа должна готовиться к роспуску НАТО

Евросоюзу стоит проводить более самостоятельную от США политику, а также надо готовиться к роспуску НАТО. Такие заявления сделала депутат бундестага ФРГ Севим Дагделен в интервью китайскому изданию Global Times.

Немецкий политик отметила, что жителям Германии может показаться утопичным идея роспуска НАТО на данный момент. Однако роспуск блока и замена его системой коллективной безопасности, нацеленной на разоружение и сотрудничество, должны стать долгосрочной задачей, добавила депутат.

По мнению парламентария, интересы США и ЕС по вопросу кризиса на Украине противоречат друг другу полностью.

Дагделен считает, что Соединённые Штаты полны решимости сражаться "до последнего украинца" ради военного поражения России. Но Евросоюз не должен подстраиваться под американские интересы и стратегию, заключила собеседник издания.