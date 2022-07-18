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Эксперты: на Украине происходит очередной госпереворот

Мир

Последние перестановки в Киеве свидетельствуют о том, что на Украине начался и может удачно завершиться очередной госпереворот. Задержан бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) по Крыму Олег Кулинич. Также за госизмены сотрудников Владимир Зеленский уволил Генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.

Эксперты: на Украине происходит очередной госпереворот

Экс-депутат Рады Илья Кива отметил, что, по сути, команду президента Украины Владимира Зеленского начинают сливать, так как "арестовали ставленника и протеже главы СБУ Ивана Баканова, который является близким другом Зеленского”.

Уже якобы подтверждено, что Кулинич сотрудничал с российскими спецслужбами, и сообщал им разведывательную информацию против Украины. Кива также отметил, что во время задержания присутствовал заместитель начальника СБУ Василь Малюк из команды Петра Порошенко.

С учетом того, что Запад поставил на главкома ВСУ Валерия Залужного, который тоже имел прямое отношение к Порошенко, можно сделать вывод, что президента Украины начинают "топить", — сообщает URA.RU. 

По словам самого Зеленского, на сегодня открыты сотни уголовных дел связанных с госизменой сотрудников правоохранительных органов Украины, что ставит очень серьезные вопросы перед руководителями.

А вот авторы аналитического проекта "Мадам секретарь” отмечают: в том же ряду находятся претензии ряда влиятельных политиков Вашингтона к главе Офиса Президента Андрею Ермаку.

В частности, член конгресса с украинскими корнями Виктория Спартц в публичном письме Джо Байдену озвучила подозрения в отношении связей Ермака с Россией. А его первого зама объявила в покрывательстве коррупции.

"Командование ВСУ полностью перешло в Минобороны США, в Киеве расквартированы генералы и старшие офицеры сухопутных войск США … СБУ перешла в ведение МИ-6, и теперь это только обострило межклановую войну", — еще в апреле писал "Незыгарь". 

"ГУР МОУ под защитой ЦРУ", — добавляли эксперты "Образа будущего".

Также авторы отметили, что "с большим интересом наблюдает из Лондона за отставками силовиков в Киеве Пётр Порошенко. Его цель — дождаться провала "возврата" Херсона и Запорожья и осенью начать "валить" Зеленского. Ждёт и решения судьбы Андрея Ермака. Американцы Ермаку не простят того, что он усиленно пытался съесть Залужного… Впрочем, Порошенко не один такой. Ждут и Варшава, и Вильнюс".

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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