Американский политолог Патрик Бьюкенен заявил, что США пренебрежительно относятся к предостережениям России по поводу применения ядерного оружия. На саммите Североатлантического альянса, который проходил в Мадриде, в НАТО пригласили Финляндию. Однако это довольно опасный шаг для Вашингтона, заявил Бьюкенен. Если Россия решит "напасть" на финнов, то американской армии придётся столкнуться с серьёзным противником и воевать за страну, которая никогда не представляла для США жизненно важного интереса, отметил он.
"Мы, американцы, сыграли ведущую роль в том процессе, который сейчас принимает форму второй холодной войны, более опасной, чем первая", — подчеркнул эксперт в издании The American Conservative (ТАС).
Политолог напомнил, что в 2022 году Москва попросила Вашингтон гарантировать нейтральный статус Украины и обеспечить нерасширение НАТО на восток. Однако США отказали, после чего президент Владимир Путин начал военную спецоперацию.
"Разве это мудро — игнорировать такие предупреждения и списывать их на "бряцание оружием"?", — задался вопросом Бьюкенен.
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