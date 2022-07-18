Merkur.de: у США есть командная структура на Украине по образцу Афганистана

НАТО и США не принимают непосредственного участия в боевых действиях на Украине. Однако на месте, вероятно, находятся агенты ЦРУ, которые поддерживают украинские вооружённые силы. Об этом пишет немецкое издание Merkur.de.

В статье утверждается, что после начала спецоперации России на Украине в конце февраля 10-я группа спецназа армии США первоначально создала группу планирования в Германии для координации поддержки Украины. Затем к ней присоединились ещё 19 стран, чему есть официальное подтверждение от американского правительства.

Автор статьи объясняет, что организация основана на аналогичной модели, созданной американскими военными во время войны в Афганистане. Её основная задача — координация потоков вооружения и техники в зону боевых действий.

Кроме того, части разведки находятся и непосредственно на Украине. Агенты ЦРУ в основном базируются в Киеве, но есть информация, что они также занимают и другие должности на западе страны.

"Как правило, правительство США не предоставляет информацию о зарубежных миссиях секретной службы. Однако присутствие ЦРУ на месте не является международным секретом и, как говорят, было зарегистрировано и в России", — говорится в статье.