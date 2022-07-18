Неожиданные кадровые перестановки в украинской власти являются "неотвратимой денацификацией" страны, считает российский сенатор Андрей Клишас.
Внезапное решение Владимира Зеленского сменить главу СБУ и отстранить от должности генерального прокурора Украины означает начало денацификсации киевского режима, уверен глава комитета Совета Федерации РФ.
"От нациков в Киеве побежали те, кто им активно прислуживал. Денацификация неотвратимо надвигается", — написал он в собственном Telegram-канале.
Клишас уверен, что процесс коснётся всех украинских органов власти, на которые распространяется власть Зеленского.
"Указами бегство не остановишь", — предупредил президента Украины сенатор.
Ранее стало известно, а что получивший статус врио генерального прокурора Украины Алексей Симоненко причислен националистами к "врагам страны", так как обвиняется в подтасовке фактов по делу Петра Порошенко.
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В ближайшие часы истекает срок, хочется верить, что последнего ультиматума киевскому режиму от Владимира Путина.