Сенатор Клишас: "От нациков в Киеве побежали те, кто им активно прислуживал"

Неожиданные кадровые перестановки в украинской власти являются "неотвратимой денацификацией" страны, считает российский сенатор Андрей Клишас.

Внезапное решение Владимира Зеленского сменить главу СБУ и отстранить от должности генерального прокурора Украины означает начало денацификсации киевского режима, уверен глава комитета Совета Федерации РФ.

"От нациков в Киеве побежали те, кто им активно прислуживал. Денацификация неотвратимо надвигается", — написал он в собственном Telegram-канале.

Клишас уверен, что процесс коснётся всех украинских органов власти, на которые распространяется власть Зеленского.

"Указами бегство не остановишь", — предупредил президента Украины сенатор.

Ранее стало известно, а что получивший статус врио генерального прокурора Украины Алексей Симоненко причислен националистами к "врагам страны", так как обвиняется в подтасовке фактов по делу Петра Порошенко.