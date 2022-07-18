Шольц: ЕС не снимет санкции с России в случае мира на Украине на условиях Москвы

Евросоюз не отменит антироссийские санкции, если Москва и Киев заключат мирное соглашение на условиях РФ. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung он отметил, что ЕС за последние месяцы консолидировался и ввёл беспрецедентно жёсткие санкции в отношении России. По его словам, ограничительные меры, скорее всего, придётся сохранять в силе долгое время.

"Ни одна из этих санкций не будет снята в случае продиктованного Россией мира", — указал Шольц.

Он добавил, что итоговое соглашение между Москвой и Киевом должны принять все жители Украины. Как пояснил канцлер Германии, Евросоюз будет поддерживать Украину до тех пор, пока она не перестанет нуждаться в экономической, гуманитарной и военной помощи.

При этом Шольц подчеркнул: Североатлантический альянс не станет стороной конфликта.