Североатлантический альянс, страдающий семью "поистине смертными грехами", угрожает развитию мира. Об этом сообщает китайское издание People's Daily.
Автор материала перечислил основные "грехи" НАТО, которые негативно влияют на международную безопасность:
People's Daily отмечает, что Североатлантический альянс представляет собой большую угрозу развитию всей планеты. В материале подчёркивается: к действиям НАТО следует относиться с огромной бдительностью.
Ранее сообщалось, что российская авиация в ходе специальной военной операции на Украине уничтожила склад противокорабельных ракет Harpoon, поставленных странами НАТО.
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В ближайшие часы истекает срок, хочется верить, что последнего ультиматума киевскому режиму от Владимира Путина.