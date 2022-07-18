People's Daily: НАТО семью "смертными грехами" угрожает развитию мира

Североатлантический альянс, страдающий семью "поистине смертными грехами", угрожает развитию мира. Об этом сообщает китайское издание People's Daily.

Автор материала перечислил основные "грехи" НАТО, которые негативно влияют на международную безопасность:

Явственное проявление расизма; Идеологические установки (власти США считают, что их страна превыше всех остальных государств); Игнорирование норм международного права; Несоответствие действий НАТО Уставу ООН; Активное продвижение блоковой политики; Провоцирование лагерной конфронтации и создание напряжённости в мире; Отклонение от изначальной цели обеспечить безопасность в Северной Атлантике, а также участие в глобальной экспансии.

People's Daily отмечает, что Североатлантический альянс представляет собой большую угрозу развитию всей планеты. В материале подчёркивается: к действиям НАТО следует относиться с огромной бдительностью.

Ранее сообщалось, что российская авиация в ходе специальной военной операции на Украине уничтожила склад противокорабельных ракет Harpoon, поставленных странами НАТО.