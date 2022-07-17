Зеленский обвинил соратников в измене: "Массив преступлений"

Владимир Зеленский объяснил, почему уволил главу СБУ и генпрокурора Украины.

Президент Украины отправил в отставку генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Их заподозрили в государственной измене.

Зеленский рассказал, что было выявлено 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационизме со стороны сотрудников органов прокуратуры, органов досудебного расследования и прочих ведомств.

"Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит ответ", — заверил Зеленский.

Иван Баканов — друг детства Владимира Зеленского. Его отстранили от должности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, приведшим к человеческим жертвам.