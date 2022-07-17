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Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами снял с должностей генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Об этом стало известно в воскресенье.

Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова

Украинские источники сообщают, что исполняющим обязанности генпрокурора назначен Алексей Симоненко.

Также отмечается, что Баканов отстранён от должности по очень жёсткой статье за неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлёкшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий.

По мнению экс-депутата Рады Ильи Кивы, отстранение Венедиктовой и Баканова говорит о том, что началась зачистка ближайшего окружения Зеленского. Следующим кандидатом на увольнение политик назвал главу Офиса президента Андрея Ермака.

Ранее сегодня Кива заявил, что на Украине начался переворот. Он считает, что Запад готовится сменить Зеленского на бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Если Порошенко придёт к власти, то это будет выгодно и России, так как с ним можно будет договориться о мире на условиях РФ, заключил Кива.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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