Поставки тяжёлого вооружения Украине, а также обучение украинских военных повышают риск начала третьей мировой войны. Об этом заявила депутат бундестага Севим Дагдален. Этого же боятся и две трети жителей Германии, пишет Global Times.
В статье отмечается, что Европа не разделяет стремление Вашингтона к тому, чтобы сражаться до "последнего украинца" и добиться поражения России.
По мнению депутата, правительство ФРГ посредством введения санкций в отношении России идёт к экономическому самоубийству. Дагдален уверена, что экономическая война с РФ ставит под угрозу всю модель процветания Германии.
Кроме того, санкции Запада, вместо того, чтобы положить конец конфликту, действуют как бумеранг, считает немецкий политик.
Она отметила, что НАТО — это самая крупная "военная машина" в мире.
Необходимо создавать новую архитектуру безопасности, которая также включила бы и Россию, заключила депутат бундестага.
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Ищенко считает, что поставки РСЗО HIMARS стали причиной открытого противостояния США и РФ.