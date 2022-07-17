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GT: в ФРГ опасаются начала третьей мировой из-за поставок оружия Украине

Мир

Поставки тяжёлого вооружения Украине, а также обучение украинских военных повышают риск начала третьей мировой войны. Об этом заявила депутат бундестага Севим Дагдален. Этого же боятся и две трети жителей Германии, пишет Global Times.

GT: в ФРГ опасаются начала третьей мировой из-за поставок оружия Украине

В статье отмечается, что Европа не разделяет стремление Вашингтона к тому, чтобы сражаться до "последнего украинца" и добиться поражения России.

По мнению депутата, правительство ФРГ посредством введения санкций в отношении России идёт к экономическому самоубийству. Дагдален уверена, что экономическая война с РФ ставит под угрозу всю модель процветания Германии.

Кроме того, санкции Запада, вместо того, чтобы положить конец конфликту, действуют как бумеранг, считает немецкий политик.

Она отметила, что НАТО — это самая крупная "военная машина" в мире.

Необходимо создавать новую архитектуру безопасности, которая также включила бы и Россию, заключила депутат бундестага.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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