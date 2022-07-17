Украинский эксперт назвал места, из которых ВСУ ударят по Крымскому мосту

Крымский мост не дает спокойно спать украинским чиновникам — они беспрестанно грезят о том, как начнут наносить по нему артиллерийский удары из новенького американского оружия.

Отвечая на вопрос ведущего канал "Фейгин LIVE": "когда же этот момент настанет?" — советник Офиса главы Незалежной Алексей Арестович пообещал:

"как только появится техническая возможность".

При этом рупор Банковой не преминул уточнить, что сдерживает ВСУ только лишь обещание, данное западным партнерам — не бить из их оружия по России. То есть, фактически признал: Крым, что бы там ни говорили на Украине, — это территория РФ. Но вот, по его словам, мост, соединяющий полуостров с РФ — дело особое:

"Крымский мост был незаконно построен Россией в территориальных водах Украины и считается украинской территорией. И поэтому с Крымским мостом могут произойти всевозможные неприятности".

Когда "будут условия"

Что же касается "условий", которых, по словам Арестовича, ждёт Киев, чтобы дать приказ бомбить Крымский мост, то их немного.

Как пояснил украинский военэксперт Александр Коваленко, таковых "всего-то три":

нужен доступ к побережью Азовского моря,

деоккупация Запорожской и Херсонской областей, где можно выбрать "наиболее выгодные позиции для ведения огня по Керченскому мосту. Мелитополь, Бердянск, Геническ".