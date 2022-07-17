Крымский мост не дает спокойно спать украинским чиновникам — они беспрестанно грезят о том, как начнут наносить по нему артиллерийский удары из новенького американского оружия.
Отвечая на вопрос ведущего канал "Фейгин LIVE": "когда же этот момент настанет?" — советник Офиса главы Незалежной Алексей Арестович пообещал:
"как только появится техническая возможность".
При этом рупор Банковой не преминул уточнить, что сдерживает ВСУ только лишь обещание, данное западным партнерам — не бить из их оружия по России. То есть, фактически признал: Крым, что бы там ни говорили на Украине, — это территория РФ. Но вот, по его словам, мост, соединяющий полуостров с РФ — дело особое:
"Крымский мост был незаконно построен Россией в территориальных водах Украины и считается украинской территорией. И поэтому с Крымским мостом могут произойти всевозможные неприятности".
Что же касается "условий", которых, по словам Арестовича, ждёт Киев, чтобы дать приказ бомбить Крымский мост, то их немного.
Как пояснил украинский военэксперт Александр Коваленко, таковых "всего-то три":
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Ищенко считает, что поставки РСЗО HIMARS стали причиной открытого противостояния США и РФ.