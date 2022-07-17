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Пилько: "В ближайшее время развернётся борьба за Ближний Восток"

Мир

Со времён начала гражданской войны в Сирии на Ближнем Востоке сформировалась "большая тройка" в составе России, Ирана и Турции, которая принимала согласованные решения по урегулированию этого конфликта. Разумеется, каждая страна действовала в своих интересах, но в целом всегда находилось место компромиссу, пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Пилько: "В ближайшее время развернётся борьба за Ближний Восток"

"В нынешних условиях действия "большой тройки" уже выходят за рамки только Сирии. Имеет место попытка Москвы, Тегерана и Анкары стать ключевым триумвиратом ближневосточной политики. Не факт, что получится (всё-таки у всех троих разные цели), но попробуют", — пишет Пилько.

Также он отмечает, что на Ближнем Востоке всё сильнее заявляет о себе Китай, который преследует две основные цели: доступ к энергоресурсам (нефть и сжиженный газ) и обеспечение безопасности важного для КНР морского торгового пути в Индийском океане. Также претензии на влияние в регионе заявляют и США. Администрация Байдена признала курс Трампа по уходу с Ближнего Востока ошибочным и теперь полна решимости поправить дела, чему свидетельством является ближневосточное турне американского президента.

"Таким образом, по всем признакам в ближайшее время развернётся борьба за Ближний Восток, который является в нынешней холодной войне второстепенным, но очень важным театром. На кону цены на энергоносители, поэтому драка будет нешуточная", — резюмировал Пилько.

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Автор: Ирина Гусакова, Куратор: Любовь Степушова
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