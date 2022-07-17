Sohu: Путин ошеломил Запад двумя словами про конфликт на Украине

Китайское издание Sohu опубликовало материал, авторы которого утверждают, что коллективный Запад, возглавляемый США, получил от Владимира Путина "последнее предупреждение", касающееся использования ими Украины "как пешки в борьбе с Россией".
"Фактически военная помощь, предоставляемая Киеву в виде оружия и разведданных, вкупе с развязанной информационной компанией равносильны тому, что Запад вступил на поле боя двумя ногами. Однако Путин произнес слова, которые являются сигналом странам НАТО, чтобы они не заходили слишком далеко", — пишут китайские аналитики.
По их мнению, всего двумя словами российский лидер ответил на все призывы победить Россию. И "там" должны понять "четкое предупреждение":
"Пусть попробуют", — цитирует китайское издание слова российского президента, предполагая, что "это аккуратное и прозрачное заявление должно ошеломить страны Запада", которые любыми способами пытаются избежать прямого вступления в конфликт, подчеркивая при каждом удобном случае, что они "стоят в стороне".
По мнению авторов статьи, воюя с Россией руками украинцев и пытаясь задушить ее санкциями, США и ЕС победить не смогут:
"Европа может рухнуть первой, и ей даже не нужно, чтобы Путин предпринимал какие бы то ни было меры", — пишет Sohu, отмечая, что пора бы уже Западу применить свое влияние на Киев и свернуть конфликт. Или хотя бы перестать поставлять ему военную помощь.
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