Политолог Сатановский: Россия сможет обезвредить США без применения "Сармата"

По мнению политического эксперта Евгения Сатановского, Россия способна обезвредить угрозу со стороны США в предполагаемом вооружённом конфликте, не применяя межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Сармат".

Эксперт признался, что испытывает жалость к американцам, поскольку простые жители не виноваты в том, что страной руководят недальновидные политики, которые провоцируют Москву на ядерный удар.

"Издержки демократии, как государственного строя, при котором всегда и везде кучка мерзавцев управляет толпой", — отметил политолог в социальных сетях.

По его мнению, предпринимать действия в адрес США, используя МБР "Сармат", не стоит. Россия может заставить Вашингтон избавиться от некоторых категорий лиц в отместку за "формирование хунт" в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Восточной Азии, считает Сатановский. Тогда в США останутся только те люди, которых интересуют исключительно внутренние проблемы страны.

"В чужие они лезть не будут, так что стряхивать с ушей лапшу, которую они с таким увлечением сейчас всему миру вешают, и по рукам их загребущим бить не придётся", — подчеркнул он.