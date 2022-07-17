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На Украине составили "чёрный список" пророссийских представителей Запада

Мир

На Украине собрали имена западных деятелей, поддерживающих "российские нарративы".

На Украине составили "чёрный список" пророссийских представителей Запада

Перечень лиц, высказывания которых показались властям Незалежной пророссийскими, разместил так называемый "Центр по борьбе с фейками" при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

В списке значатся сенатор США Рэнд Пол, который выступал против вступления Украины в НАТО, и экономист Джеффри Сакс, считающий, что кризис на Украине спровоцировала Америка.

Недовольство украинского правительства вызвал также депутат Европарламента от Испании Мануэль Пинеда, который заявил, что от ситуации на Украине выигрывают только НАТО и Вашингтон.

Ожесточение на Украине вызвал журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц, который в своей публикации заявил, что Россия будет контролировать весь Донбасс.

Пророссийским деятелем назван историк США и автор учебников по стратегии Эдвард Люттвак, который  заявил, что одержать победу над РФ в боевом столкновении практически невозможно. В немилость к Украине попали также американские ветераны армии и разведки, которые делали прогнозы о том, что у Киева нет шансов одержать победу.

Ранее военный аналитик США Марк Эпископос призвал Вашингтон не вмешиваться в дела Украины и заниматься внутренними проблемами государства.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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