В Лондоне избили украинцев, которые назвали чернокожего британца "обезьяной"

В Лондоне избили нескольких украинских беженцев, которые выкрикивали на улице националистические лозунги и приставали к местным жителям с тёмным цветом кожи.

Пьяные украинские мигранты явно праворадикальных взглядов решили рассказать жителям британской столицы о "великих украх" и "величестве украинской нации". В качестве объекта они выбрали чернокожего британца, которому настойчиво объясняли, что он "не человек, а обезьяна".

Лондон давно является мультикультурным городом, в котором проживают люди различных рас, а к подобным проявлениям нацизма там относятся резко негативно. За темнокожего англичанина тут же вступились прохожие, которые принялись вразумлять украинских беженцев. Когда это не помогло, мигрантов попросту избили.

Украинских националистов лупят в Европе, и мы тоже бьём, но до смерти, прокомментировал опубликованное видео российский военкор Александр Сладков.

По мнению журналиста, Украина давно превратилась в боксерский мешок, где Европа испфтывает свой инвентарь, а Вооружённые силы России приобретают боевой опыт.

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