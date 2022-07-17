Военнослужащим американской танковой бригады в Европе запретили употреблять алкоголь после многочисленных инцидентов за пределами военный базы.
В марте 2022 года Пентагон решил перебросить Первую бронетанковую бригаду Третьей пехотной дивизии ВС США в Германию для отражения гипотетической российской агрессии. Как пишут американские СМИ, подразделение умудрилось полностью морально разложиться в рекордные три месяца.
Многочисленные инциденты, в которых участвовали пьяные солдаты США, привели к тому, что на базе полностью запретили алкогольные напитки и перестали выдавать пропуска для военнослужащих в ночное время, сообщает военное издание Stars and Stripes.
"Эти ограничения гарантируют, что мы сохраним готовность к выполнению миссии и останемся хорошими гостями в принимающей стране", — заверил представитель бригады майор Патрик Коннелли.
Помимо конфликтов с гражданскими, пятерых солдат обвинили в вождении в нетрезвом виде. Будучи в алкогольном опьянении они раскатывали по улицам города на электронных скутерах, за что были задержаны полицией.
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