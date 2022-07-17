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WSJ: Байдену будет сложно возглавлять США из-за неизбежных возрастных изменений

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Американский лидер Джо Байден должен подготовиться к последствиям "серьёзной старости", с которыми он столкнётся после 80 лет. Об этом пишет The Wall Street Journal.

WSJ: Байдену будет сложно возглавлять США из-за неизбежных возрастных изменений

Автор материала Лэнс Морроу посоветовал Байдену пересмотреть решение об участии в избирательной кампании. По его мнению, президента США ожидают неизбежные возрастные изменения, из-за которых он не сможет возглавлять страну.

Кроме того, обозреватель отметил, что после 80 лет календарь Байдена будет перегружен визитами к врачам.

"Медицинские ужасы подстерегают. Если вы дошли до этого момента, то знаете о них, 80 лет — это не шутка", — указал Морроу.

Он убеждён: пренебрежительное отношение к старости и вычёркивание её из жизни — это огромная ошибка американской культуры. Автор добавил, что на месте Байдена не стал бы участвовать в ещё одной президентской гонке.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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