Ведущий Fox News Бонгино: Байден — главный нищий на мировой арене

Американский лидер Джо Байден — это "главный нищий" на мировой арене, ведь он постоянно "попрошайничает". Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Дэн Бонгино.

По его словам, президент США демонстрирует своё бессилие и на международной арене, и внутри страны. Как пояснил журналист, из-за действий Байдена Штаты стали выглядеть слабее в глазах лидеров других государств.

"Совершенно очевидно, что Байден стал главным нищим. Он всегда умоляет", — сказал Бонгино.

Телеведущий добавил, что совсем недавно американский лидер обращался за поддержкой к Саудовской Аравии. Журналист подчеркнул: Байден просит помочь с решением внутренних проблем не только сторонников, но и "врагов".

Ранее стало известно, что президент США во время выступления перед представителями Саудовской Аравии допустил оговорку и заявил, что "чтит эгоизм" американских солдат на Ближнем Востоке.