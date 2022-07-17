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GIE: ФРГ снизила закачку в ПХГ и "залезла" в стратегзапасы из-за нехватки газа

Мир

Власти Германии снизили темпы закачки голубого топлива в подземные газовые хранилища, а выработка энергии от ветрогенерации достигла минимума с начала июля, пришли к выводу аналитики Gas Infrastructure Europe (GIE) и WindEurope.

Согласно информации, сейчас газовые хранилища ФРГ заполнены менее чем на 65 процентов.

Берлин начал более активный отбор из хранилищ после остановки ключевого газопровода в регионе — "Северного потока" — на плановое техобслуживание, сообщает GIE.

Из-за нехватки голубого топлива немецкие власти были вынуждены "залезть" в запасы газа, которые, ранее предполагалось оставить на зимний период. Объём выработки ветровой энергии в Евросоюзе 16 июля составил 14,5% и приблизился к минимуму с начала 2022 года, резюмировали аналитики.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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