В Верховной Раде раскритиковали сербского президента за мнение о ходе спецоперации ВС РФ. История ничему не учит украинцев, считает политэксперт Кедми.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад воюет с Россией руками украинцев. На это депутат Рады Украины Алексей Гончаренко посоветовал сербскому лидеру купить билет до Ростова.
"Сербия слишком много начала о себе думать для страны с населением в шесть миллионов человек", — позволил себе угрожающий намёк украинский парламентарий.
В 2014 году многие жители Незалежной также кричали жителям Крыма, напомнил военный и политический эксперт Яков Кедми.
"Чемодан, вокзал, Россия". История ничему не учит украинцев", — добавил он.
Если Сербия вслед за Крымом решит уйти в Россию, мало что останется от Украины и Румынии, предупредил аналитик. Пример Калининграда наглядно доказал необходимость сухопутного коридора к своей территории.
"Иначе разные шавки будут пытаться блокировать сообщение с отдельной частью (РФ. — Прим. ред.)", — резюмировал Кедми.
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