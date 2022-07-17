Кедми: Киев гонит Сербию в Россию, но тогда не станет Украины и Румынии

В Верховной Раде раскритиковали сербского президента за мнение о ходе спецоперации ВС РФ. История ничему не учит украинцев, считает политэксперт Кедми.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад воюет с Россией руками украинцев. На это депутат Рады Украины Алексей Гончаренко посоветовал сербскому лидеру купить билет до Ростова.

"Сербия слишком много начала о себе думать для страны с населением в шесть миллионов человек", — позволил себе угрожающий намёк украинский парламентарий.

В 2014 году многие жители Незалежной также кричали жителям Крыма, напомнил военный и политический эксперт Яков Кедми.

"Чемодан, вокзал, Россия". История ничему не учит украинцев", — добавил он.

Если Сербия вслед за Крымом решит уйти в Россию, мало что останется от Украины и Румынии, предупредил аналитик. Пример Калининграда наглядно доказал необходимость сухопутного коридора к своей территории.

"Иначе разные шавки будут пытаться блокировать сообщение с отдельной частью (РФ. — Прим. ред.)", — резюмировал Кедми.