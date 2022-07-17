The Statesman: Путин убивает президентство Байдена

У президента США Джозефа Байдена остаётся всё меньше шансов на переизбрание из-за противостояние с Россией. Такое мнение высказал обозреватель индийского издания The Statesman Сунил Шаран.

Он отмечает, что инфляция является главным поводом для беспокойства американцев с тех пор, как Байден пришёл к власти почти два года назад. По мнению эксперта, демократы не смогут получить 60 мест на осенних выборах из-за непопулярности Байдена.

Журналист также добавил, что Запад "всей толпой" навалился на президента России Владимира Путина из-за конфликта на Украине. Однако повлиять на решения Кремля западные санкции не смогли, а США и Европа жестоко поплатились за это сами, добавил автор статьи.

Шаран также сделал вывод, что Путин убивает президентство Байдена.