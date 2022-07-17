Spiegel: немцы готовятся к зиме, как будто русская армия подходит к Берлину

Последствия антироссийских санкций оказались совершенно неожиданными для граждан Германии. Подготовка немцев к зиме напоминает 1945 год.

Выводы европейских аналитиков о том, что ФРГ хватит газа только на один зимний месяц, были услышаны жителями Германии.

"Газовые баллоны проданы. Отопительных радиаторов нет в наличии. Дрова дорогие, как паркет для гостиной", — пишет корреспондент немецкого издания Spiegel.

Он отмечает, что поведение граждан страны напоминает подготовку к войне.

"Германия готовится к зиме в 2022/2023 года, как если бы русские солдаты были у наших дверей", — уверен журналист и призывает "ожидать худшего".

Власти подливают масла в огонь, призывая население создавать неприкосновенные запасы еды и воды, которых должно хватать членам семьи на десять дней.

Автор материала сообщил, что успел записаться на курсы управления бензопилой, но сейчас все студенческие места уже полностью забронированы.