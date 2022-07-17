Последствия антироссийских санкций оказались совершенно неожиданными для граждан Германии. Подготовка немцев к зиме напоминает 1945 год.
Выводы европейских аналитиков о том, что ФРГ хватит газа только на один зимний месяц, были услышаны жителями Германии.
"Газовые баллоны проданы. Отопительных радиаторов нет в наличии. Дрова дорогие, как паркет для гостиной", — пишет корреспондент немецкого издания Spiegel.
Он отмечает, что поведение граждан страны напоминает подготовку к войне.
"Германия готовится к зиме в 2022/2023 года, как если бы русские солдаты были у наших дверей", — уверен журналист и призывает "ожидать худшего".
Власти подливают масла в огонь, призывая население создавать неприкосновенные запасы еды и воды, которых должно хватать членам семьи на десять дней.
Автор материала сообщил, что успел записаться на курсы управления бензопилой, но сейчас все студенческие места уже полностью забронированы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ищенко считает, что поставки РСЗО HIMARS стали причиной открытого противостояния США и РФ.