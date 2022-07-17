Bulgaria ON AIR: низкий курс евро — катастрофа для ЕС и США, но на руку РФ

Низкий курс евро — катастрофа для экономики Евросоюза и США, тогда как такое развитие ситуации очень выгодно Москве, заявил болгарский экономист Григор Сарийски.

Как подчеркнул экономист, проблема в том, что европейские производители платят за материалы и прочие необходимые составляющие в долларах, а на экспорт продукция идёт в евро.

"Такой низкий курс — катастрофа как для европейской, так и для американской экономики", — пояснил эксперт в беседе с Bulgaria ON AIR. — В этом году Болгария заплатила Путину и его окружению на два миллиарда больше — евро дешевеет, а цены на топливо растут. Нам стоит привыкать к тому, что топливо стало дорогим. Санкции привели к увеличению финансирования российской экономики".

Как подчеркнул экономист, если ситуация не изменится, то Евросоюзу необходимо искать новые средства на поддержку экономики.