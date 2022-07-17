Низкий курс евро — катастрофа для экономики Евросоюза и США, тогда как такое развитие ситуации очень выгодно Москве, заявил болгарский экономист Григор Сарийски.
Как подчеркнул экономист, проблема в том, что европейские производители платят за материалы и прочие необходимые составляющие в долларах, а на экспорт продукция идёт в евро.
"Такой низкий курс — катастрофа как для европейской, так и для американской экономики", — пояснил эксперт в беседе с Bulgaria ON AIR. — В этом году Болгария заплатила Путину и его окружению на два миллиарда больше — евро дешевеет, а цены на топливо растут. Нам стоит привыкать к тому, что топливо стало дорогим. Санкции привели к увеличению финансирования российской экономики".
Как подчеркнул экономист, если ситуация не изменится, то Евросоюзу необходимо искать новые средства на поддержку экономики.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ищенко считает, что поставки РСЗО HIMARS стали причиной открытого противостояния США и РФ.