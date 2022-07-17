Байден пообещал саудитам чтить эгоизм солдат США на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден в своей речи перед представителями Саудовской Аравии оговорился и заявил, что чтит эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке.

Американский президент перепутал слова selfishness ("эгоизм") и selflessness ("самоотверженность").

"Мы всегда чтим эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке", — заявил Байден саудитам.

Впрочем, на этой неделе это уже вторая оговорка американского лидера. Ранее Pravda.Ru цитировала речь Байдена во время выступления на мероприятии в Израиле, посвящённом жертвам Холокоста. Тогда глава США перепутал слова и заявил, что намерен "хранить честь Холокоста". А после утонил, что намерен попросить израильское правительство увеличить военную помощь для Украины.