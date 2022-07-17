В Белом доме заявили, что Ближний Восток не будет сотрудничать с РФ и КНР

Страны Ближнего Востока не стремятся налаживать связи с Россией и Китаем, так как в "приоритете" у них укрепление отношений с США, заявили чиновники Белого дома. Правда, по какой причине в американской администрации так решили, политики отказались "разглашать".

Согласно информации из Белого дома, ближневосточные страны заметно изменили свою политику в отношении Москвы и Пекина.

"Мы слышали из каждой столицы этого региона, что их первоочередным выбором, их приоритетом являются США. И мы привержены следованию по этому пути и поиску областей сотрудничества", — говорится на сайте Белого дома.

При этом по мнению авторов статьи, ситуация изменилась в последние полтора года. Некоторое время назад, Ближний Восток "был повёрнут в сторону России и Китая".

"Сейчас это приостановлено и во многих случаях, очень конкретных — я не могу говорить о них — обращено вспять", — пояснили представители администрации.