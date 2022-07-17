Стремоусов назвал политической расправой приговор своей экс-сотруднице

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что приговор его бывшей сотруднице не что иное, как "политическая расправа".

По словам Стремоусова, женщина работала главным редактором информагентства "Таврия ньюс" в Ивано-Франковске. Сам замглавы ВГА является директором и собственником СМИ.

"Это политическая расправа над ней из-за того, что человек был каким-то образом со мной связан. Мы с ней общались до 24 февраля. После этого я ни с кем из своих коллег не выходил на связь, хотя у меня по всей Украине было около 5000 человек", — пояснил Стремоусов.

Как подчеркнул замглавы ВГА Херсонской области, редактор не имела отношения к нынешней политической ситуации в регионе.

Ранее Стремоусов сообщил, что его экс-сотрудницу, гражданку России, СБУ задержали 16 июля. Кроме того, каким-то образом, редактору уже успели вынести приговор — пять лет лишения свободы, за якобы "координацию информационной подрывной деятельности агентурной сети" в пользу РФ.